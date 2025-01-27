Гинцбург: пациенты начнут получать новую онковакцину в сентябре

сегодня в 06:13

Гинцбург рассказал о сроке начала применения новой онковакцины

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил РИА Новости , что первые пациенты начнут получать новую онковакцину уже в сентябре.

«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — цитирует ученого агентство.

Гинцбург добавил, что вакцина будет вводиться людям на разных стадиях болезни.

Препарат уже зарегистрирован, в результате его применения опухоль рассасывается, а метастазы исчезают.