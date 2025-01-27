Гинцбург: пациенты начнут получать новую онковакцину в сентябре
Гинцбург рассказал о сроке начала применения новой онковакцины
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что первые пациенты начнут получать новую онковакцину уже в сентябре.
«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — цитирует ученого агентство.
Гинцбург добавил, что вакцина будет вводиться людям на разных стадиях болезни.
Препарат уже зарегистрирован, в результате его применения опухоль рассасывается, а метастазы исчезают.