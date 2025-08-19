Гимназия № 23 Химок готовится принять самых маленьких учеников после капремонта

В городском округе Химки завершается капитальный ремонт второго корпуса гимназии № 23, который предназначен для учеников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Здесь отремонтировали фасад здания, кровлю, заменили инженерные сети, радиаторы, окна и двери, установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию.

Обновление здания направлено на создание комфортных условий для обучения и плавного перехода детей от дошкольного к начальному общему образованию. После завершения ремонта в классах стало светлее, теплее и удобнее, что должно способствовать повышению качества образовательного процесса. Одной из ключевых особенностей обновленного корпуса станет открытие математического класса, где ученики смогут углубленно изучать этот предмет с первых лет обучения.

Подробности расскажет директор гимназии Олеся Валерьевна Климачева в представленном видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.