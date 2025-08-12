Гимназия № 1 и детский сад в Балашихе откроются 1 сентября после капремонта

В Балашихе в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» продолжаются работы по капитальному ремонту ключевых образовательных учреждений. Особое внимание уделяется двум знаковым объектам: Гимназии № 1 имени А. В. Баландина, одному из крупнейших образовательных объектов, где в этом году проводится капитальный ремонт, и детскому саду на улице Советская в микрорайоне Железнодорожный — самому большому в микрорайоне, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Объекты находятся на разных стадиях завершения, но объединяет их одно — стремление к созданию комфортных и современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов и муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа» Павел Вечтомов проверили ход работ в гимназии. Подрядная организация зашла на объект в конце прошлого года, и за это время здание площадью более 6000 квадратных метров обновляется впервые с момента своего строительства.

«Сегодня мы оценили фронт работ: специалисты трудятся добросовестно, подрядчик уже зарекомендовал себя на других объектах Балашихи. Уверен, что гимназия откроет двери для учеников в назначенный срок», — отметил Николай Черкасов.

На площадке трудятся свыше 80 специалистов, которые уже завершили обновление всех инженерных и строительных систем.

«Основные работы выполнены, сейчас идут финальные отделочные этапы. Оборудование уже закуплено, его поставка запланирована на вторую половину августа. После этого начнется уборка помещений, чтобы педагоги могли подготовить классы к новому учебному году», — сообщил Павел Вечтомов.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с муниципальными депутатами от «Единой России» Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым осмотрели ход капитального ремонта детского сада в микрорайоне Железнодорожный. Здесь общая готовность объекта составляет 70%.

«Мы видим, что работы уже близятся к завершению. Как и наши уважаемые жители, мы все прекрасно понимаем, что главная задача — успеть к началу учебного года, чтобы 1 сентября садик гостеприимно открыл свои двери для детей», — прокомментировал Тарас Ефимов.

Работы по капитальному ремонту детского сада начались в октябре 2024 года. Помимо утепленного фасада и других нововведений, которые сделают здание более комфортным для пребывания малышей, здесь будут построены новые игровые площадки.

Также в 2025 году в рамках Народной программы партии «Единая Россия» капитальный ремонт в Балашихе проводится и в других образовательных учреждениях: в школе № 32 и в детском саду на улице Маяковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.