Гимназия Клина будет сотрудничать с РУДН

10 марта гимназия имени Ушинского из городского округа Клин, профилем которой является изучение иностранных языков, заключила соглашение о сотрудничестве между гимназией и институтом иностранных языков РУДН, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подписи под документом поставили директор Гимназии им. К. Д. Ушинского Татьяна Милостивенко и специалист по организации и приему абитуриентов Института иностранных языков РУДН Екатерина Дроздова.

В день подписания соглашения для Клинских гимназистов в РУДН провели профориентационное мероприятие «Моя профессия — супер!». Ребят познакомили с РУДН, провели мастер-классы по лингвистике, зарубежному регионоведению, психолого-педагогическому образованию. В программе было много квестов, общения с преподавателями и студентами института.

Уже 22 марта РУДН проведет День открытых дверей для всех желающих поступить в главный языковой ВУЗ страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.