Гигантский памятник шаурме хотят установить в России

сегодня в 18:06

Руководитель одной из красноярских сетей фастфуда предложил мэру города Владиславу Логинову рассмотреть идею установки памятника шаурме в городе. Таким шагом предлагается укрепить статус Красноярска как гастрономической столицы, сообщает Telegram-канал «Красноярск № 1».

Монумент блюду предлагается установить на Предмостной площади. По словам автора обращения, если идею одобрят, то в Красноярске появится первый в России памятник шаурме.

Между тем в России предложили установить памятник умершему коту по прозвищу Крошик, широко прославившемуся в Сети. Пушистый, которому удалось похудеть до 17 килограммов, скончался в Перми.

За жизнь Крошика боролись опытные ветеринары и волонтеры, однако спасти кота не удалось.