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Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м в секунду будет в Московском регионе в пятницу

Днем 13 сентября в Москве и области будет от 27 до 29 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер будет юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в пятницу в Московском регионе будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Он будет действовать до 21:00 13 сентября.