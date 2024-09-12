В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров

сегодня в 16:48

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе высокая вероятность пожаров (4 класс), сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать до 21 часа 13 сентября.

При 4 классе пожароопасности запрещается разведение костров. Также нельзя бросать окурки и спички. Важно позаботиться, чтобы они были погашены в воде, глине или песке.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили в Костромской, Тверской и Смоленской областях.

12 сентября в Московском регионе воздух прогреется до 26 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами может пройти дождь. Ветер дует юго-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление составляет 751 мм рт. ст.