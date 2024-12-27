Гидрометцентр РФ: туман и гололедица будут в Московском регионе 27 декабря

Днем в пятницу в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

27 декабря днем в Московском регионе ожидается облачная погода, морось, туман и гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода, гололедица, без осадков. Ветер западный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сказала, что в ночь с 30 на 31 декабря в Москве ожидается снегопад. Температура воздуха будет около нуля градусов.