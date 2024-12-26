Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

На новогодние праздники Москву ожидает переменчивая погода. Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова отметила, что до праздников в регионе будет облачно, сообщает Инфо24 .

В ночь с 30 на 31 декабря возможны небольшие снегопады, которые продлятся и в день Нового года. Температура воздуха в Москве останется близкой к нулю, а в окрестностях опустится до -4 градусов.

1 января 2025 года погода останется теплой — температура на 4-5 градусов превысит климатические нормы. Позднякова также отметила, что после первых январских дней следует ожидать похолодания, которое, согласно предварительным прогнозам, начнется перед Рождеством.

«Поэтому однозначно можно сказать, что в период зимних каникул мы с вами переживем и период оттепели, и период небольших, но морозов», — предупредила Позднякова.