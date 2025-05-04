Гидрометцентр РФ: сильный дождь и гроза будут в Московском регионе 4 мая

Днем 4 мая в Москве и области будет от 17 до 19 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается дождь, по области местами сильный. В некоторых районах возможна гроза. Ветер юго-западный и южный от 6 до 11 метров в секунду. Допускаются порывы до 17 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что скорость движения циклона может повлиять на погоду в Москве 9 мая. Если циклон затормозится в Московском регионе, то в День Победы может пойти дождь.