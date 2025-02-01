Гидрометцентр РФ: дождь со снегом будут в Московском регионе 1 февраля

Днем 1 февраля в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем в субботу в Московском регионе будет облачная погода. В области возможны небольшие осадки — дождь со снегом. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается облачная погода, выпадение мокрого снега. По области возможны налипания мокрого снега и гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с появлением гололедицы. Он будет действовать до ночи 5 февраля.