В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

В Московском регионе с вечера 1 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Период предупреждения будет действовать с 21 часа 1 февраля до 23 часов 5 февраля.

В Московской области также ожидается гололедица на дорогах. Ночью 2 февраля прогнозируется местами налипание мокрого снега на провода и деревья. Период предупреждения о непогоде в Подмосковье продлится с 21 часа 1 февраля до 23 часов 6 февраля.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее стало известно, когда в Московский регион вернется зима. Переход к отрицательным температурным значениям ожидается в начале февраля.