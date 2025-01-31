В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
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В Московском регионе с вечера 1 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Москве на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Период предупреждения будет действовать с 21 часа 1 февраля до 23 часов 5 февраля.
В Московской области также ожидается гололедица на дорогах. Ночью 2 февраля прогнозируется местами налипание мокрого снега на провода и деревья. Период предупреждения о непогоде в Подмосковье продлится с 21 часа 1 февраля до 23 часов 6 февраля.
«Желтый» — это второй уровень опасности. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.
Ранее стало известно, когда в Московский регион вернется зима. Переход к отрицательным температурным значениям ожидается в начале февраля.