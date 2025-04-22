Гидрометцентр РФ: дождь и гроза будут в Московском регионе 22 апреля

Днем 22 апреля в Москве и области будет от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, местами появится гроза. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 10 до 12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами пойдет кратковременный дождь. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что апрель в Центральной России в 2025 году был сумасшедшим в плане погоды. Температура скакала от мартовских показателей к июльским.