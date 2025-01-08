Гидрометцентр РФ: дождь и гололедица придут в Московский регион 8 января

От двух до четырех градусов тепла будет в Москве и области днем 8 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем в среду в Московском регионе будет облачная погода с осадками в виде дождя и гололедица. Ветер южный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от одного градуса ниже нуля до одного градуса тепла. Будет облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

7 января в Москве шел мокрый снег и ледяной дождь. Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы убирали дорогу.