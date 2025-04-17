Гидрометцентр РФ: до 18 градусов тепла будет в Московском регионе 17 апреля

Днем в четверг в Москве и области ожидается от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

17 апреля в Московском регионе днем ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный и южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в Москве был побит температурный рекорд, установленный в 1920 году. Воздух прогрелся до 21,2 градусов тепла.