Синоптик Леус: 16 апреля в Москве стало самым теплым в истории метеонаблюдений

Среда, 16 апреля, стала самым теплым днем в российской столице за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой!» — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что к 14:00 в Москве воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса. Это на 0,2 градуса превышает температурный рекорд, установленный в 1920 году.

Синоптик добавил, что в 21:00 будут сняты показания с максимальных термометров, тогда и станет известно точное значение нового достижения.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве на Пасху. В этом году светлый христианский праздник отмечается 20 апреля.