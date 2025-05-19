Гидрометцентр: дождь и ветер до 11 м/с будут в Московском регионе 19 мая

Днем 19 мая в Москве и области будет от 15 до 17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от семи до девяти градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Его скорость развивалась до 15 метров в секунду.