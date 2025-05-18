«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за порывистого ветра
В Подмосковье и столице на воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с. Он будет действовать с 9 часов до 21 часа, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях ЦФО.
В воскресенье в столичном регионе будет плюс 19 — плюс 21 градус, пройдет небольшой дождь. Скоростью юго-восточного ветра в порывах может достигать 15 м/с.