Гидрометцентр: дождь и до 23 градусов тепла будет в Московском регионе 18 апреля

Днем 18 апреля в Москве и области будет от 21 до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В пятницу днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и дождь. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре 18-22 апреля.