ГГТУ провел занятия по управлению БПЛА для школьников Ликино-Дулева и Балашихи

Представители студии образовательной робототехники «Квадро» ГГТУ провели мастер-классы по управлению беспилотными авиационными системами для учеников Ликино-Дулевского лицея и детского технопарка «Кванториум» из Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

Участники мастер-классов учились пилотировать дроны в авиасимуляторах, самостоятельно управляли квадрокоптерами и соревновались в скорости и точности выполнения заданий. Ребята преодолевали на дронах сложные маршруты, демонстрируя навыки владения техникой и быстроту реакции. Полученные знания школьники закрепили в командной эстафете.

Мастер-классы состоялись в рамках образовательного проекта ГГТУ «Инновационная модель формирования инженерного мышления: навигация робототехнических систем».

Мероприятия вызвали живой интерес у ребят, позволив им углубить знания о современных технологиях и применении беспилотных систем.

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