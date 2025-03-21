Герпетолог рассказал, могут ли змеи заползти в квартиру в России

Герпетолог: змея может заползти в квартиру после побега из террариума

В России вероятность встретить змею в квартире или доме крайне мала, однако такие случаи все же бывают, особенно если в доме есть террариум, сообщил РИАМО ветеринарный врач-герпетолог Ян Еромолов.

«Вероятность, что змеи, которые живут у нас — гадюки, ужи и так далее — заберутся в жилище, существует, но она крайне низкая. Это возможно разве что в деревне, где змея каким-то образом заползет в дом, но это скорее редкость», — сказал Еромолов.

Он добавил, что в России чаще всего змеи оказываются в жилых помещениях после побега из террариума.

«У нас есть большая армия террариумистов — людей, которые увлекаются созданием домашних коллекций экзотических видов. Если есть террариум, почему бы змейке оттуда в какой-то момент не сбежать? И такие случаи действительно бывают. Например, находили змей в лифте, в вентиляции — была даже история, когда молочная змея Кэмпбелла заползла кому-то в квартиру», — рассказал герпетолог.

Еромолов отметил, что в таких ситуациях главное — не паниковать и не пытаться поймать змею самостоятельно.

«Скорее всего, это змея просто сбежала из террариума. У нас есть служба МЧС и „СпасРезерв“, которые приезжают на такие вызовы, находят владельца и затем решают вопрос о дальнейшей судьбе змеи. Обычно ее отправляют в центр реабилитации диких животных», — пояснил специалист.

По словам герпетолога, в России держать ядовитых змей в террариумах решаются немногие, так как это требует специальных разрешений и условий содержания.

Ранее в Москве на ногу женщине заползла змея, которая пробралась в ее квартиру. В этот момент дама завтракала.