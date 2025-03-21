В Москве змея проникла в квартиру и заползла на женщину

В Москве на ногу женщине заползла змея, которая пробралась в ее квартиру. В этот момент дама завтракала, сообщает Baza .

Женщина живет на улице Санникова. Она заметила чешуйчатую, когда у ее «что-то неприятно и холодно защекотало по ноге». Повернувшись, москвичка увидела на себе живую змею.

От этой картины женщина закричала, на помощь ей прибежали коты. После этого москвичка взяла пластиковую коробку и набросила ее на змею, чтобы пресмыкающаяся не могла ползти дальше. Далее женщина вызвала спасателей.

По имеющейся информации, змея оказалась неядовитой и неагрессивной. При встрече с «непрошенной гостьей» горожанка, предварительно, не пострадала.