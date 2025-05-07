Герой ночного неба: как Владимир Лакатош стал символом фронтовой авиации

В преддверии 80-летия Победы публикуются материалы о подвигах Героев Советского Союза. Одним из таких героев стал Владимир Лакатош — штурман легкой ночной авиации, чьи заслуги до сих пор служат примером профессионализма и самоотверженности, сообщает RT .

Лакатош родился в 1923 году в поселке Рутченково (ДНР). В подростковом возрасте начал обучение в аэроклубе, стремясь стать летчиком. Однако из-за медицинских ограничений его направили на путь стрелка-бомбардира. В годы войны он оказался на передовой как штурман экипажа биплана У-2 — самого уязвимого и одновременно одного из самых ценного самолета в составе советской авиации.

Несмотря на технические ограничения машины, Лакатош участвовал в десятках сложнейших операций. Его экипаж действовал преимущественно ночью, когда остальная авиация оставалась на земле. Он отличался высокой точностью при выполнении боевых заданий и не раз выходил из-под плотного огня противника.

В одном из вылетов Лакатош и его напарник на У-2 выманили огонь немецкой ПВО, чтобы дать координаты для удара советским бомбардировщикам. Их самолет вернулся на базу с почти 90 пробоинами, но экипаж остался жив.

Еще одна заметная операция — ночной рейд на Полтаву, где в результате бомбардировки был уничтожен кинотеатр, в котором, по данным разведки, находилось высшее командование вермахта.

Особое место в его службе заняла Корсунь-Шевченковская операция в феврале 1944 года. В условиях плохой видимости и шторма Лакатош первым обнаружил цель и обозначил ее для остальной авиации. Его действия стали критически важными для успешного разгрома немецкой группировки.

К концу войны на его счету было 303 боевых вылета, 213 из которых — ночные. За мужество и точность в выполнении боевых заданий Лакатош был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны он продолжил службу в армии, дослужился до генерал-майора и занимал должность главного штурмана Московского округа ПВО. Умер в 2014 году в Москве.