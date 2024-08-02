Германия не помиловала, а депортировала Красикова

сегодня в 12:06

Die Welt: Вадима Красикова депортировали из Германии в Россию

По информации издания Die Welt, власти Германии не вынесли решение о помиловании содержащегося в тюрьме россиянина Вадима Соколова (Красикова), который был приговорен к пожизненному заключению и вернулся в Россию 1 августа, сообщает «Царьград» .

Правительство Германии имеет право применять помилование к лицам, осужденным на пожизненное заключение только после того, как они проведут в тюрьме не менее 15 лет. В ситуации с Красиковым немецкие власти приняли решение о его депортации, утверждает издание.

Гражданина России выслали из страны по указанию иммиграционной службы города, где он отбывал срок в Нижней Баварии.

«Федеральный генпрокурор высказался против освобождения гражданина России, но Минюст ФРГ повлиял на итоговое решение», — сообщили в Die Welt.

В Германии Вадима Красикова приговорили к пожизненному заключению за ликвидацию бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

1 августа Россия и западные государства провели обмен заключенными, в ходе которого 10 граждан страны вернулись на Родину.