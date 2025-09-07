Германия начала заготовку стратегического запаса равиоли

Этот план в ФРГ собираются реализовать к 2029 году, когда, по мнению властей, Россия может ударить по стране-участнице Североатлантического альянса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Алоиз Райнер призвал власти пересмотреть нацзапасы и включить больше готовых блюд. Ранее резервы ФРГ на случай войны состояли из необработанных базовых продуктов, например, зерновых и сушеной чечевицы.

Но на сегодняшний день, как заявили в Минсельхозе, подготовка в условиях кризиса займет очень много времени. Идеальным решением в данном случае для немцев могут стать равиоли. Такие заготовки для предполагаемой войны обойдутся в 105 млн долларов, отвечать за логистику должны крупные продовольственные сети страны.

Неделю назад немецкий канцлер Фридрих Мерц допустил, что в Германии могут начать призывать женщин в Бундесвер из-за растущей российской угрозы. В стране также объявили о масштабной реформе армии. Кроме того, не исключен и возврат к всеобщей воинской повинности, если солдат на добровольной основе будет недостаточно.