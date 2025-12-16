Геофизики: найдена загадочная структура в районе Бермуд

Под дном печально известного Бермудского треугольника геофизики обнаружили гигантскую загадочную структуру толщиной около 20 километров. Как пишет kp.ru со ссылкой на исследование в журнале Geophysical Research Letters, аномалия находится на границе океанической коры и мантии и «не похожа ни на что другое на Земле».

Ученые из Научного центра Карнеги и Йельского университета, обнаружившие ее с помощью анализа сейсмических волн, считают, что эта структура могла образоваться в результате древней вулканической активности, которая около 31 миллиона лет назад «выдавила» Бермудские острова со дна океана.

Исследователи предполагают, что реакция этой необычной «подложки» на сейсмические волны от землетрясений может провоцировать опасные процессы, объясняющие легендарные исчезновения. Например, подземные толчки способны высвобождать со дна огромные пузыри гидратов метана. По данным более раннего компьютерного моделирования австралийских ученых, такие пузыри, поднимаясь к поверхности, могут лишать корабли плавучести, а достигнув атмосферы — сбивать самолеты.

Некоторые специалисты также связывают странные происшествия в районе с инфразвуком низкой частоты, который может вызывать у людей необъяснимые приступы паники, заставляя экипажи покидать суда. Недавние наблюдения с помощью стратосферных воздушных шаров действительно зафикcировали в этом районе загадочные инфразвуковые сигналы, источник которых пока не установлен.

