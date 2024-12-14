Внучка Хрущева, передавшего в 1954 году Крымский полуостров Украинской ССР, оказалась в центре внимания московских правоохранителей. После обращения активистов движения «Зов Народа» прокуратура начала изучать публичные заявления Нины Хрущевой, в которых она критически высказывалась о специальной военной операции и прогнозировала распад России.

Профессор нью-йоркской Новой школы давно покинула Россию — с начала 1990-х она обосновалась в Соединенных Штатах, где и продолжает свою академическую деятельность.

Примечательно, что ее прадед, возглавлявший СССР с 1953 по 1964 год в должности первого секретаря ЦК КПСС, вошел в историю противоречивыми решениями в территориальных вопросах.

Ранее активисты требовали привлечь к ответственности руководство «Ельцин-Центра» за выступление Нины Хрущевой, которую подозревают в шпионаже.