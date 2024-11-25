Он сравнил ее слова с фашистской пропагандой времен Великой Отечественной войны, подчеркивая, что такие лекторы способствуют распространению враждебных идей, которые могут дестабилизировать общество.

«Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — заявил общественник.

Резяпов отметил, что внутренние враги лишь усиливают позиции внешних противников России. Он также указал на контраст между тем, как российские бойцы защищают страну, и призывами к разрушению государства со стороны таких личностей, как Хрущева.

Движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и другим властям с просьбой проверить возможное финансирование Хрущевой со стороны Украины.

Выступление правнучки Никиты Хрущева Нины отменили после того, как общественники попросили проверить женщину на шпионаж в отношении другой страны.