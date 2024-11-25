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Выступление правнучки Никиты Хрущева отменили после обвинения в шпионаже

Выступление правнучки Никиты Хрущева Нины отменили после того, как общественники попросили проверить женщину на шпионаж в отношении другой страны, сообщает SHOT .

Нина Хрущева должна была выступить в екатеринбургском «Ельцин-Центре» 26 ноября. Однако организаторы сообщили, что мероприятие не состоится.

Они указали, что выступление Хрущевой отменили «по техническим причинам».

Ранее сторонники движения «Зов народа» потребовали отменить все лекции Нины Хрущевой, которые она собиралась проводить в РФ. По их словам, женщина призывала к развалу России, негативно высказывалась про СВО.

Также общественники попросили проверить Хрущеву на шпионаж и внести в список иноагентов.