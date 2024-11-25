SHOT: правнучку Никиты Хрущева просят проверить на шпионаж

Правнучку Никиты Хрущева Нину требуют проверить на шпионаж в отношении другой страны. Также общественники хотят, чтобы женщину наказали за призывы к «развалу РФ», а также запретили ей проводить мероприятия в стране, сообщает SHOT .

Нина Хрущева собиралась провести мероприятие в «Ельцин-центре» 26 ноября. Однако сторонники движения «Зов народа» выступили против этого, поскольку женщина заняла антироссийскую позицию. Она негативно высказывалась про спецоперацию, говорила о «развале РФ» и фантазировала на тему того, как страна перестанет существовать.

Общественники попросили Генпрокуратуру и Минюст РФ начать проверку высказываний Хрущевой. По их мнению, она могла покуситься на территориальную целостность России. Также «Зов народа» потребовал внести женщину в список иностранных агентов и запретить выступать в «Ельцин-центре» 26 ноября. Там она планировала провести премьеру книги о прадеде.

Нина уже 33 года проживает в Соединенных Штатах. Ее прадед Никита Хрущев был первым секретарем ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. Он несет ответственность за передачу Крыма из состава РСФСР Украинской ССР в 1954 году.

Ранее в Москве на Тверской улице умер внук Никиты Хрущева. Ему было 70 лет.