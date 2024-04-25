Генпрокуратура Польши не подтвердила взрыв президентского самолета Ту-154

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что проведенная экспертиза не подтвердила наличие бомбы на борту Ту-154 Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году, пишет Газета.ru .

«На предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал Новак.

В середине апреля 2024 года в Польше продлили расследование авиакатастрофы с президентом на борту. Прокуратура до сих пор не может назвать точную причину крушения Ту-154 под Смоленском, несмотря на прошедшие 14 лет с момента гибели Леха Качиньского.

Ранее Польша подозревала Россию в произошедшей на ее территории авиакатастрофы. Но в декабре 2023 года Варшава заявила об отказе от этой версии.