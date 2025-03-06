Генпрокуратура хочет национализировать компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» об обращении в доход государства акций их компаний, сообщает ТАСС .

Ответчиками выступают экс-гендиректор компании «Газпром энерго» Алексей Митюшов, его бизнес-партнер Юлия Симакова, гендиректор ООО «Русхимальянс» и экс-глава ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев, а также ряд частных фирм.

Генпрокуратура считает, что указанные лица незаконно завладели активами нескольких компаний. Она просит обратить их в доход государства. В частности речь идет о 100% акций Дмитровского завода газобетонных изделий.

По данным госоргана, в настоящее время указанные лица пытаются принять меры по легализации активов, переоформляя их на других лиц. Генпрокуратура просит принять обеспечительные меры и арестовать активы, а также движимое имущество ответчиков.

В суде приняли иск к производству. Первое заседание по этому делу намечено на 25 марта.

Ранее суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца — «Дальполиметалл». Предприятие хотят национализировать.