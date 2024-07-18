Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба ВС РФ

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.

Отмечается, что Шамарина отстранили от должности еще весной. Тогда же суд арестовал его Mercedes, купленный в кредит, и заблокировал зарплатную карту. Но увольнять Шамарина не стали — он просто выведен за штат.

Ранее Шамарину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила 36 млн рублей. По версии следствия, деньги ему предоставили гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина.

Генерал-лейтенанта заключили под стражу 22 мая. Свою вину он не признал.

18 июля суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста генерала до 22 октября.