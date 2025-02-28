Генерал-майору Попову ужесточили условия содержания в заключении

В ходе закрытого заседания Тамбовского гарнизонного военного суда было принято решение изменить меру пресечения для экс-командующего 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. На суде его заключили под стражу на два месяца и определили в СИЗО-1 Тамбовской области, пишет ТАСС .

Попов проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в мошеннических действиях. В суде ему ужесточили меру пресечения, изменив домашний арест на реальное заключение в следственный изолятор.

28 февраля в зал суда сотрудники ГУ ФСИН доставили генерала Попова. Военная прокуратура повторно обратилась в суд с ходатайством о замене домашнего ареста на содержание под стражей. Предыдущая аналогичная просьба была отклонена судом из-за отсутствия правовых оснований для ужесточения меры пресечения.

Новое обращение прокуратуры связано с тем, что генерал, возвращаясь на личном автомобиле с судебного заседания из Тамбова в Москву, отказался пройти медицинское освидетельствование при остановке сотрудниками ГИБДД, что является нарушением условий домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в 2023 году произошло масштабное хищение металлопроката объемом более 1700 тонн, предназначавшегося для гуманитарной помощи Запорожской области. Следствие установило причастность к преступлению организованной группы, в которую входили генерал Попов, генерал-лейтенант Олег Цоков и бизнесмен Сергей Моисеев.

Судьба участников группы сложилась по-разному: Цоков погиб при выполнении задач в зоне СВО и был посмертно награжден званием Героя России, после чего его дело закрыли. Попов, отрицавший свою вину с начала расследования, был заключен под стражу в мае 2024 года, но через два месяца военный суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. Аналогичное решение было принято и в отношении Моисеева, который изначально находился в следственном изоляторе.