Ранее СМИ сообщали о том, что в Минске появится заведение под названием «Женская пивная». Новость спровоцировала бурную реакцию в социальных сетях — пользователи-мужчины начали обвинять женщин в том, что они «не разбираются в пиве».

«Это маркетинг в чистом виде: разделить людей на группы и придумать каждой группе искусственные преимущества. Например, в женской пивной могут быть посетителями только женщины. Это повышает и интерес к заведению и чек. Хотите эксклюзив? Платите», — сказала Макарова.

Она добавила, что маркетинг делит людей на группы, а остальное завершает психология.

«Человек платит, и все довольны в конечном итоге: продавец, который продал услугу на правах исключительности, и покупатель, которому искусственно разогрели спрос, и теперь он не просто хочет отдать именно этому продавцу свои деньги, а очень-очень хочет это сделать», — рассказала Макарова.

