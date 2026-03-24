ГД приняла законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за отрицание и одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв, сообщает ТАСС .

Изменения вносятся в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Инициатива предполагает введение уголовного наказания за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа. Ко второму чтению в проект были внесены поправки, где предлагается применять данную меру в том числе за осквернение захоронений, которые находятся за пределами РФ.

На этапе второго чтения к проекту было добавлено положение о наказании за одобрение геноцида советского народа. Эта инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

Кроме того, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв. Если его подпишет президент РФ, то он вступит в силу через 10 дней.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отправил в соответствующий комитет поступивший в парламент законопроект об усилении защиты россиян от незаконного преследования за границей. Если его примут, это даст президенту РФ возможность привлекать войска для защиты соотечественников.

