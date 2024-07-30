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ГД обяжет владельцев соцсетей передавать данные о пользователях по запросу РКН

Госдума обяжет владельцев соцсетей с аудиторией более полумиллиона человек в сутки предоставлять данные о пользователях по запросу Роскомнадзора, сообщает ТАСС .

За поправку проголосовали на пленарном заседании ГД. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроект, содержащий поправки, направлен на защиту граждан от преступлений, совершенных с помощью мобильной связи.

Поправка обязывает владельца соцсети с аудиторией больше 500 тыс. человек в сутки предоставлять информацию о пользователях, если ее запросит Роскомнадзор или Федеральная служба безопасности.

Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об ограничении максимального количества SIM-карт на абонента. Одному гражданину РФ будет выдаваться не более 20 SIM-карт.