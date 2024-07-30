ГД обяжет владельцев соцсетей передавать данные о пользователях по запросу РКН
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Госдума обяжет владельцев соцсетей с аудиторией более полумиллиона человек в сутки предоставлять данные о пользователях по запросу Роскомнадзора, сообщает ТАСС.
За поправку проголосовали на пленарном заседании ГД. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Законопроект, содержащий поправки, направлен на защиту граждан от преступлений, совершенных с помощью мобильной связи.
Поправка обязывает владельца соцсети с аудиторией больше 500 тыс. человек в сутки предоставлять информацию о пользователях, если ее запросит Роскомнадзор или Федеральная служба безопасности.
Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об ограничении максимального количества SIM-карт на абонента. Одному гражданину РФ будет выдаваться не более 20 SIM-карт.