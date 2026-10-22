Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов

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Загруженность дорог Московской области утром в четверг, 22 октября, составляет 5 баллов. Основные затруднения наблюдаются в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 22 октября движение в сторону Москвы затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Общая загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов.

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте региона публикуют в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.