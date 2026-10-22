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В лесах Подмосковья 21 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 21 октября не зафиксировали. На 22–24 октября в большинстве лесничеств прогнозируют II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

21 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

22 октября на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс. 23 октября в большинстве лесничеств прогнозируют II класс, в Истринском и Наро-Фоминском — I класс, в Шатурском — III класс. 24 октября на большей части территории сохранится II класс, в Истринском лесничестве ожидается I класс, в Шатурском — III класс.

22 октября и в ближайшие дни температура днем составит +8…+12 °C, ночью — 0…+7 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди.

По народному поверью, дрова, заготовленные 22 октября, дают зимой больше тепла.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.