В Химках начали черновую отделку школы в ЖК «Большое Юрлово»

В школе завершили монтаж наружных сетей, фасад практически готов. Рабочие выполняют черновую отделку и благоустраивают территорию. В ближайшее время планируют завершить остекление.

Четырехэтажное Г-образное здание площадью около 14 тыс. кв. м вместит универсальные и специализированные кабинеты, творческие мастерские, помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога. В медицинском блоке предусмотрены кабинет врача и процедурная.

В школе обустроят двусветный актовый зал с эстрадой и два спортивных зала. Один из них можно будет разделить перегородкой. На втором и третьем этажах разместят двухуровневый информационно-библиотечный центр с медиатекой, зонами изучения иностранных языков и центром детских инициатив. Для питания предусмотрены две столовые и пищеблок полного цикла.

На территории появятся футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны прыжков в длину и высоту, площадка для настольного тенниса. Для разных возрастов оборудуют игровые и физкультурно-развивающие площадки, зоны спокойного отдыха и пространство для школьных мероприятий и собраний. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, выделят участок для полевых и овощных культур.

ЖК «Большое Юрлово» расположен рядом с Захарьинской поймой и Митинским лесопарком. Уже построены четыре жилых корпуса и наземный паркинг, работает детский сад на 350 мест. Всего запланированы 15 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, четыре детсада на 1200 мест, две школы на 1100 и 1350 учеников и поликлиника.

В Подмосковье девелоперы, включая ФСК, Level Group, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21» и «Бруснику», строят жилье и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.