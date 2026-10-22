Портал «Цифровой регион» собрал 100 практик повышения цифровой грамотности

Раздел «Цифровая грамотность населения» на портале «Цифровой регион» с июня пополнился девятью инициативами: их число выросло с 91 до 100, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале «Цифровой регион» раздел «Цифровая грамотность населения» объединяет 100 образовательных и просветительских практик для разных возрастных групп. С июня их количество увеличилось с 91 до 100.

Больше всего инициатив представлено в категории «Офлайн-курсы и школы» — 40. Еще 18 проектов посвящены онлайн-курсам и вебинарам, 12 — массовым акциям. В разделе также собраны консультационные центры, игровые мероприятия, партнерские программы, медиапроекты и методические материалы.

Для детей и молодежи до 22 лет представлены 38 инициатив, для взрослых от 22 до 55 лет — 23, для старшего поколения от 55 лет — 27.

Среди социально значимых инициатив — волонтерский проект «Цифровое долголетие» из Приморского края. В 2024 году в его рамках провели 85 семинаров в 11 муниципалитетах региона. Более 1000 участников старше 55 лет освоили цифровые навыки и способы защиты от мошенничества. Проект охватил свыше 15 населенных пунктов, включая Уссурийск, Дальнегорск, Арсеньев, Артем и Большой Камень.

Собранные практики позволяют регионам перенимать опыт коллег и развивать собственные инициативы в сфере цифровой грамотности. Подходящие решения можно найти на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.