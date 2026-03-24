Гашиш под видом картошки пытались провезти из Афганистана в РФ

Пограничники и таможенники в Узбекистане выявили попытку транзита 72 килограммов гашиша из Афганистана в Россию. Вещество было замаскировано под картофель, сообщает РИА Новости .

В пресс-центре службы госбезопасности (СГБ) республики рассказали, что пограничники и таможенники досмотрели грузовик, который следовал из Афганистана. Внутри была партия картофеля.

Специалисты провели углубленную проверку и выявили, что часть клубней — это муляжи.

Внутри этих подделок находился гашиш. Всего было найдено 222 брикета. Их общий вес — 72 кг 300 г.

Предварительно, злоумышленники собирались отправить груз в Россию. Сейчас следователи разбираются в этом деле.

