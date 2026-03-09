Диджея из Барнаула арестовали в Таиланде за наркоторговлю

41-летнего диджея Антона П. из Барнаула арестовали в Таиланде за наркоторговлю, сообщает Baza .

Мужчину задержали на острове Пханган, он находился за рулем красного седана Toyota. В это же время злоумышленник был под действием запрещенных веществ.

Полицейские провели обыск его жилья и нашли свыше 130 граммов различных сильнодействующих наркотиков и таблеток. Как считают местные СМИ, среди изъятого был синтетический препарат, с которым силовики ни разу не сталкивались.

Мужчина родом из Барнаула. В Таиланд мужчина переехал в 2012 году, где стал работать диджеем.

По сведениям полиции, профессия была у россиянина только прикрытием для наркоторговли. В развлекательных заведениях мужчина находил клиентов, получал деньги, затем присылал им координаты местонахождения закладок.

