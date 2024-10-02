Гарем из «клонов» Алсу: изменявший Абрамов крутит роман с 20-летней копией певицы

После развода с Яном Абрамовым 41-летняя певица Алсу подала в суд на раздел имущества. Пара прожила в браке 18 лет, у них есть трое детей. В светских кругах говорили, что экс-супруг звезды многократно ей изменял , а сама Алсу намекала, что Ян крутил роман с 28-летней моделью Анастасией Решетовой . Однако сейчас в звездных кругах ходят слухи, что у Абрамова появилась еще более молодая пассия, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Ранее певица называла Решетову «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама Решетова, ранее встречавшаяся с рэпером Тимати, отказывалась комментировать обвинения в разводе певицы с Абрамовым, но признавалась, что «заслужила травлю».

Далее скандал развернулся по поводу квартиры в Лондоне. Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что артистка намерена подавать иск на бывшего супруга в Англии, потребовать с него 15 миллионов фунтов (1 млрд 864 млн рублей по текущему курсу), вырученных за квартиру в Лондоне, которую она продала несколько лет назад. Более того, по словам юриста, Алсу инициировала «охоту» на экс-супруга во всех странах Содружества (56 суверенных государств, в том числе Великобритания и ее бывшие колонии и протектораты), так как по закону Соединенного Королевства нельзя возбудить уголовное дело, пока иск не будет вручен лично.

Данные обвинения Алсу опровергла, сообщив, что ничего подобного не планировала. В своих социальных сетях певица объявила Абрамова «нарциссом», а все его поступки — местью.

«Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека. Это обычное поведение для людей с нарциссическим расстройством личности (НРЛ), когда они понимают, что потеряли контроль над этим другим человеком. Даже если вы развелись, нарциссы вряд ли оставят вас в покое. Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко», — поделилась в своем блоге артистка.

Добрынинского Алсу намерена привлечь к ответственности за распространение ложной информации.

Между тем слухи о личной жизни Яна, особенно о его новой партнерше, продолжают циркулировать в светских кругах. По данным прессы, рядом с Абрамовым сейчас появилась еще более молодая девушка.

Источник издания в звездном закулисье рассказал, что Ян встречается с молодой дамой с арабскими корнями из состоятельной семьи, и ей не больше 20 лет. Она очень похожа на Алсу, а Абрамов не жалеет на нее денег.

«По словам его новой девушки, Ян не жалеет на нее денег. Она летает только на частных самолетах, он ей тоннами дарит вещи от „Шанель“. Но она и Решетова — не единственные в его „гареме“. Там много у него дам. И все просто „клоны“ Алсу, все девочки похожи между собой», — говорит источник издания.