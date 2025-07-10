Гангстер из «Игры в кальмара» исполнил песню «Журавли» на русском и поразил зал

Звезда «Игры в кальмара» Хо исполнил песню «Журавли» на русском и попал на видео

Звезда популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хо Сон Тхэ вживую исполнил легендарную советскую песню «Журавли». Актер спел ее на русском языке, сообщает «Царьград» .

Ранее 47-летний артист рассказывал, что окончил Пусанский национальный университет по специальности русский язык. По данным СМИ, до начала актерской карьеры Хо жил в России и занимался продажами телевизоров южнокорейской марки LG.

Актер неоднократно признавался, что симпатизирует русской культуре и России. В ходе недавнего выступления, кадры которого распространились в соцсетях, Хо исполнил известную русскую песню «Журавли», причем на языке оригинала.

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», — по-русски поет южнокорейский актер перед целым залом.