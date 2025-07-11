Гала-концерт форума Агутина собрал звезд и молодые таланты

В Сочи 10 июля прошел масштабный гала-концерт, завершивший VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина. На одной сцене собрались знаменитые артисты и начинающие исполнители, а также участники форума, чтобы подарить публике яркие эмоции и незабываемые впечатления, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Перед гостями в Красной Поляне выступили: Леонид Агутин, Тимур Родригез, Елена Север, SOCRAT, Юрий Киселев, Ани Лорак, Игорь Саруханов, «Комната культуры», Алсу, Владимир Киселев, Баста, Zvonkiy, Фогель, AKMAL’, Ева Власова, Маша Шейх, Илья Киреев, Серафим, Cream Soda, Андрей Сергеев, Анна МАЙ, CHAGA.

Ведущими заключительного мероприятия стали SOCRAT и Полина Айнутдинова.

Гала-концерт «Звезды Русского Радио» и VI Семейного Образовательного Форума Леонида Агутина превратился в настоящий праздник музыки, который никого не оставил равнодушным.

Молодые дарования представили классические хиты, а признанные звезды исполнили популярные молодежные композиции в своей уникальной манере. Все номера прозвучали в специальных аранжировках, подготовленных исключительно для этого события.

Особенным сюрпризом для зрителей стали совместные выступления известных артистов и юных участников — победителей вокальных и танцевальных конкурсов, проходивших в рамках форума с 2 по 5 июля.

«Русская Медиагруппа» и VI Форум Леонида Агутина подарили всем гостям десять незабываемых дней. Гала-концерт стал ярким завершением насыщенной программы, объединившей образование, культуру и творчество. Это событие собрало семьи со всей России в атмосфере вдохновения, обучения и совместного творческого процесса.

«„Русская Медиагруппа“ всегда старается поддерживать молодые таланты, поэтому, безусловно, мы искренне рады быть партнером такого проекта как Семейный образовательный форум Леонида Агутина. Уровень участников здесь очень высокий, так что уверены, что через год-два мы увидим многих из них уже на большой сцене как полностью сформированных артистов», — отметил председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Форум Леонида Агутина, его гости и участники вновь доказали, что семейные ценности, образование и творчество могут стать мощной объединяющей силой. Для «Русской Медиагруппы» большая честь выступить информационным партнером этого проекта. Холдинг продолжает укреплять традиционные ценности и открывать новые имена в мире искусства.