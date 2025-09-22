Футболист Артем Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Фото - © РИА Новости, Алексей Филиппов
Российский футболист Артем Дзюба был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, сообщают «Вести».
На сайте пояснили, что спортсмен виновен в оказании «информационной поддержки» властям РФ.
Ранее в «Миротворец»* попала и известная фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее обвинили в том, что спортсменка умышленно пересекла госграницу Украины, занималась пропагандой интересов РФ, а еще вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.
Кроме того, в «Миротворец»* периодически включают маленьких детей и подростков. Якобы все они сознательно нарушили госграницу Украины.
* Сайт признан экстремистским на территории России.
