Футболист Артем Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский футболист Артем Дзюба был включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, сообщают «Вести» .

На сайте пояснили, что спортсмен виновен в оказании «информационной поддержки» властям РФ.

Ранее в «Миротворец»* попала и известная фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее обвинили в том, что спортсменка умышленно пересекла госграницу Украины, занималась пропагандой интересов РФ, а еще вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.

Кроме того, в «Миротворец»* периодически включают маленьких детей и подростков. Якобы все они сознательно нарушили госграницу Украины.

* Сайт признан экстремистским на территории России.

