Фигуристку Загитову внесли в базу «Миротворца»*

сегодня в 12:26

Фигуристка Загитова попала в базу «Миротворца»* из-за участия в «Тавриде.Арт»

Известная российская фигуристка Алина Загитова из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» попала в базу украинского ресурса «Миротворец»*, сообщает Постньюс .

Администрация «Миротворца»* предъявляет обвинения олимпийской чемпионке в том, что она умышленно пересекла государственную границу Украины, занималась пропагандой интересов России и вела нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

По их мнению, причиной тому стало участие Загитовой в фестивале в 2021 году.

Ранее сообщалось, что еще четверо российских детей 6, 8 и 12 лет появились в списках «Миротворца»*. Администраторы украинского онлайн-ресурса систематически пополняют базу данных информацией о несовершеннолетних, а также о людях пенсионного возраста.

Предположительно, причиной внесения детей в списки стало посещение родителями территорий ДНР и ЛНР. По мнению создателей сайта, поездки являются посягательством на территориальную целостность Украины.

* Сайт признан экстремистским на территории России.