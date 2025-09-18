Еще трое российских школьников «покусились» на Украину и попали в «Миротворец»*

сегодня в 19:10

В «Миротворец»* внесли еще трех российских подростков

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* внесли еще троих российских подростков — 10-летнего Ивана Ж., 14-летнюю Викторию Ж. и 15-летнюю Эвелину Ж. Несовершеннолетние россияне якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины», сообщает ТАСС .

Недавно в «Миротворец»* попали еще четверо российских несовершеннолетних. Вместе с родителями они приезжали в Донецкую и Луганскую народные республики, что администрация экстремистского ресурса сочла «нарушением территориальной целостности Украины».

До этого в базу «Миротворца»* внесли пятилетнего мальчика из России.

Ранее Украина объявила в розыск очередных российских политиков — экс-спортсменов и депутатов Госдумы Вячеслава Фетисова и Николая Валуева, главу Центризбиркома Эллу Памфилову и прочих.

* Сайт признан экстремистским на территории России.