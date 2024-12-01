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FT: из украинской армии дезертировало 60 тыс человек за 10 месяцев

За январь–октябрь этого года из ВСУ сбежало больше солдат, чем за прошлые два года в целом, сообщает «Царьград» .

Как пишет Financial Times, на Украине за 10 месяцев возбудили 60 тыс. уголовных дел о дезертирстве из рядов армии страны, это намного больше, чем за 2022–2023 годы.

Увеличение числа дезертиров из ВСУ усугубило ситуацию для украинцев на линии соприкосновения, а также поспособствовало большому продвижению ВС РФ этой осенью.

При этом желание служить в ВСУ у новых призывников отпугивает отсутствие ротации в армии.

Ранее ВС РФ заняли Ильинку и Петровку в ДНР. Потери ВСУ там составили более 1 тыс. бойцов.